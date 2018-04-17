11.Cumhurbaşkanı Gül, 8.Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefatının 25. yıl dönümü vesilesiyle 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmet ve saygıyla andığını, Özal'ın vizyoner kişiliği ve öncülük ettiği yapısal reformlarla Türkiye’nin kendisini yenileyip bulunduğu çağa ayak uydurmasını sağladığını belirtti.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 25. yıl dönümü vesilesiyle rahmet ve saygıyla andığını bildirdi.

Abdullah Gül, "Vizyoner kişiliği ve öncülük ettiği yapısal reformlarla Türkiye’nin kendisini yenileyip bulunduğu çağa ayak uydurmasını sağlamıştı. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Vefatının 25. yıldönümü vesilesiyle Turgut Özal’ı rahmet ve saygıyla anıyorum. Vizyoner kişiliği ve öncülük ettiği yapısal reformlarla Türkiye’nin kendisini yenileyip bulunduğu çağa ayak uydurmasını sağlamıştı. Mekanı cennet olsun. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 17 Nisan 2018

Gül ayrıca, "Yeni yapılan Katar Milli Kütüphanesi’nin açılışına Katar Emiri ve babasının daveti üzerine eşimle beraber katıldım. Kütüphane mimarisiyle birlikte kitap koleksiyonu ve dijital arşivleriyle çok etkileyiciydi." paylaşımında bulundu.

Yeni yapılan Katar Milli Kütüphanesi’nin açılışına Katar Emiri ve babasının daveti üzerine eşimle beraber katıldım. Kütüphane mimarisiyle birlikte kitap kolleksiyonu ve dijital arşivleriyle çok etkileyiciydi. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) 17 Nisan 2018

Kaynak: AA