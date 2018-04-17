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Buradasınız : » » 11.Cumhurbaşkanı Gül, 8.Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

11.Cumhurbaşkanı Gül, 8.Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vizyoner kişiliği ile Türkiye'nin kendisini yenileyip bulunduğu çağa ayak uydurmasını sağladığını belirtti.

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11.Cumhurbaşkanı Gül, 8.Cumhurbaşkanı Özalı andı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefatının 25. yıl dönümü vesilesiyle 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmet ve saygıyla andığını, Özal'ın vizyoner kişiliği ve öncülük ettiği yapısal reformlarla Türkiye’nin kendisini yenileyip bulunduğu çağa ayak uydurmasını sağladığını belirtti.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 25. yıl dönümü vesilesiyle rahmet ve saygıyla andığını bildirdi.

Abdullah Gül, "Vizyoner kişiliği ve öncülük ettiği yapısal reformlarla Türkiye’nin kendisini yenileyip bulunduğu çağa ayak uydurmasını sağlamıştı. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

 

Gül ayrıca, "Yeni yapılan Katar Milli Kütüphanesi’nin açılışına Katar Emiri ve babasının daveti üzerine eşimle beraber katıldım. Kütüphane mimarisiyle birlikte kitap koleksiyonu ve dijital arşivleriyle çok etkileyiciydi." paylaşımında bulundu.

 

Kaynak: AA

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