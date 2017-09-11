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Buradasınız : » » 110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalayan 3 kişi yakalandı

110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalayan 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalayarak bazı hesaplardan para çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

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110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalayan 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalayarak bazı hesaplardan para çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin hesabından izinsiz para çekildiği ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada, şüphelilerin Saray Mahallesi'ndeki otelde konakladıklarını tespit etti.

Otele düzenlenen operasyonda B.A. (32), A.K. (35) ve C.Ş. (25) gözaltına alındı.

Zanlıların odalarında yapılan aramada sahte sürücü belgesi, dizüstü bilgisayar ve çok sayıda kredi kartı bulundu. Bilgisayarda yapılan incelemede çok sayıda ildeki yaklaşık 110 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi ele geçirildi.

İstanbul'dan kiraladıkları otomobille üç ay önce geldikleri Alanya'da tatil yaptıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Etiketler: kredi kartı, dolandırıcılık, alanya, kredi kartı kopyalama
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