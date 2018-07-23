11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkari ve Erzincan Kemah kırsalları ile Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan’da düzenlenen hava harekatlarında 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkâri ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan’da devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/K72msPv3pD — TSK (@TSKGnkur) 23 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber