11 Mart 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz dernek, federasyon ve vakıf temsilcileriyle bir araya gelecek.

2- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Tercan'da halka hitap edecek, Valiliği ziyaret edecek, Ergan Dağı Kayak Tesisleri'nde sporcularla bir araya gelecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla gerçekleştireceği toplantıda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak.

3- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, halk oylaması çalışmaları kapsamında Aralık ilçesinde halka hitap edecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonlu İş Adamları Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Ümraniye Esnaf Odasında esnafla buluşacak, Samandıra Motta Restoran'da "Trabzonlular Evet Diyor Buluşması"na katılacak.

- Bakan Soylu, Maltepe Aydınoğlu Tesisleri ve Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, Haliç Kongre Merkezi'nde Of'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü Kutlama Şöleni'ne iştirak edecek.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın Rotterdam kentinde temaslarda bulunacak.

6- Maliye Bakanı Naci Ağbal, MÜSİAD 95. Genel İdare Kurulu Toplantısı'na katılacak, Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret edecek, şoför esnafı ile bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve işadamları ile toplantı gerçekleştirecek.

7- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'nın Düsseldorf ve Duisburg kentlerinde temaslarda bulunacak.

8- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk Pazarı'ndaki esnaf ve Berlin Turizm Fuarı'nda Türkiye standını ziyaret edecek, Titanic Otel'de düzenlenecek "Halk Oylaması Evet Programı Buluşması"na katılacak.

9- Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor-Adanaspor, Osmanlıspor-Bursaspor, Galatasaray-Gençlerbirliği ve Gaziantepspor-Kasımpaşa karşılaşmaları oynanacak.

10- TFF 1. Lig'in 24. haftasında Samsunspor-Büyükşehir Gaziantepspor, Denizlispor-Boluspor ve Evkur Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor maçları yapılacak.

11- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ-Banvit, Pınar Karşıyaka-Halk Enerji TED Kolejliler, Yeşilgiresun Belediyespor-Muratbey Uşak ve Best Balıkesir-Gaziantep Basketbol karşılaşmaları yapılacak.