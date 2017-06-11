11 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek, Sancaktepe'de iftara katılacak.
2- Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Mehmet Müezzi̇noğlu, 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'ye gi̇decek.
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Sungurlu Kaymakamlığında düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.
4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'da basın toplantısına katılacak ve basın mensuplarıyla iftar yapacak.
5- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Gümüşova ilçe teşkilatının iftar programına katılacak.
6- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da AK Parti teşkilatının iftar programına iştirak edecek.
7- Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turu yapılacak.
8- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
11- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ikinci oturumu LYS-1 matematik sınavı yapılacak.
12- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında Kosova ile karşılaşacak.
13- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek.