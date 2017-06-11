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Buradasınız : » » 11 Haziran 2017 gündeminde neler var?

11 Haziran 2017 gündeminde neler var?

11 Haziran 2017 gündem özeti şöyle;

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11 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret edecek, Sancaktepe'de iftara katılacak.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Mehmet Müezzi̇noğlu, 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'ye gi̇decek.

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Sungurlu Kaymakamlığında düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'da basın toplantısına katılacak ve basın mensuplarıyla iftar yapacak.

5- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Gümüşova ilçe teşkilatının iftar programına katılacak.

6- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da AK Parti teşkilatının iftar programına iştirak edecek.

7- Fransa'da parlamento seçimlerinin ilk turu yapılacak.

8- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

9- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

11- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ikinci oturumu LYS-1 matematik sınavı yapılacak.

12- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında Kosova ile karşılaşacak.

13- Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, Ülker Sports Arena'da karşı karşıya gelecek.

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