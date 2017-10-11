11 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla Sancak bölgesi belediye başkanlarıyla görüşecek ve anlaşmaların imza törenine iştirak edecek.

- Novi Pazar Büyükşehir Belediyesi önünde halka hitap edecek Erdoğan, Belediye Başkanı Nihat Bisevac'ın iki cumhurbaşkanı onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

- Erdoğan, Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi’ni ziyaret edecek ve Konsey Başkanı Süleyman Ugljanin'i kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Valiler Toplantısı'na katılacak, Wow Hotel'de MÜSİAD "Vizyoner 2017 Programı"nın gala yemeğine iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci· ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi akademik açılışına katılacak, Etnoğrafya Müzesinin açılışını yapacak, Eski Cezaevi Müzesinin temelini atacak.

- Tüfenkci ve Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi Kültürevinin açılışını gerçekleştirecek, Fotoğraf Müzesini gezecek, sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlarla yemekli toplantı yapacak.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, 81 il valisinin katılımıyla Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde "Valiler Buluşması" düzenlenecek.

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik yıl açılış törenine iştirak edecek.

4- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları toplantısına katılacak, Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya gelecek.

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Numune Hastanesinde tedavi gören Nuriye Gülmen'i ziyaret edecek.

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknokent açılışı yapacak, Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Vestel High End&Merkez Fabrikası'na ziyarette bulunacak, Celal Bayar Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak.

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi ile MÜSİAD Vizyoner'17 Zirvesi'ne iştirak edecek.

3- TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor.

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci gününde 206 kilometrelik Kumluca-Fethiye etabı koşulacak.

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan-Sidigas Avellino ve Dinamo Sassari-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Galatasaray-Bayern Münih ve Levallois Metropolitans-Darüşşafaka karşılaşmaları yapılacak.

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ilk haftasında Sopron-Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi-Famila Schio ve Fenerbahçe-Nadezhda maçları oynanacak.

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanşında Khimik-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Tartu-Demir İnşaat Büyükçekmece karşılaşmaları yapılacak.

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Mersin Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Good Angels Kösice takımını konuk edecek.

7- Hentbol Erkekler Süper Lig 4. hafta maçında Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş Mogaz karşılaşacak.

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta erteleme maçları oynanacak.