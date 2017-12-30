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Abdullah Gül: Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tepki çeken KHK eleştirisi sonrası hakkında yapılan yorumlara "Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim." dedi.

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Abdullah Gül: Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi isimli hesaptan açıklama yapan Abdullah Gül şunları söyledi:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. "

 

 

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Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Abdullah Gül
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