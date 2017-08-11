11 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'de OSB İşadamları ile kahvaltı yapacak, Nizip'te Belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilişim sektörüne sanayici kimliği kazandırılmasına ilişkin tanıtım toplantısına katılacak.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ürgüp TSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının (BETAV) toplantısına katılacak.

4- TÜİK, haziran ayı sanayi ciro endeksi, süt ve süt ürünleri üretimi ile kümes hayvancılığı verilerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçıyla başlayacak.

2- TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk karşılaşması MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasında yapılacak.

3- Dünya Atletizm Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor.

- Şampiyonanın sekizinci gününde erkekler çekiç atma finalinde Özkan Baltacı piste çıkacak.