100 imza ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yetki YSK'da olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Yazıcı'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

100 bin imza ile adaylık

Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için 100 bin seçmenin teklifinin de yöntemlerden biri olduğu için düzenlemede yer almıştı.

100 bin imza ile adaylık için yetki YSK'da olacak. Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: En az 100 bin seçmenin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurmuş kişiler, tabiki YSK bunları ilan edecek. Kimi destekliyorsa seçim kurullarına başvurarak, kimi aday göstermek istiyorlarsa beyanda bulunacak.https://t.co/zqFzkImO9u pic.twitter.com/UFubF0zywx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Nisan 2018

Uyum yasaları ile yapılacak değişiklikler

Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için 'başbakan' diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclis'ten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uyum Komisyonu üyeleri ile bir araya gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında her hafta toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA