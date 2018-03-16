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Buradasınız : » » 10 yaşındaki Suriyeli Abdülhalim, Türkiye'de yaşama tutundu

10 yaşındaki Suriyeli Abdülhalim, Türkiye'de yaşama tutundu

Suriye'den Türkiye'ye göç etmeye hazırlanırken evinin bahçesinde vurulan ve ağır yaralanan Suriyeli çocuk şimdi Türkiye'de yaşıyor, tüm yaşadıklarına rağmen gülümsemeyi unutmuyor.

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Suriye'deki iç savaş yüz binlerce insanın yaşamını farklı coğrafyalara sürükledi. Onlardan biri de savaşta ağır yaralanan Abdülhalim.

Abdülhalim, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Alakuzu köyünde yaşama tutunmaya çalışıyor.

Suriye'de evine düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki Abdülhalim, sokaklarda koşma hayalini çok erken yaşta kaybetti.

Saldırıda iki bacağını kaybeden ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Abdül-halim her şeye rağmen gülümsüyor.

Abdülhalim gülen yüzüyle arkadaşlarının arasına karışıyor.

"Türk halkı bize kucak açtı"

Türkiye'ye daha önce gelen Abdülhalim'in amcası Abdülhalim Cüneydi yaşanılanları şu sözlerle anlattı:

"2015 Mayıs'ıydı. Ben Türkiye’ye göç etmiştim onlar da Hama'dan, İreme köyünden buraya gelmek için son hazırlıklarını yapıyordu. Ancak aile bombardımana yakalandı. Baba öldü, anne yaralandı; Abdülhalim 2 bacağını kaybetti. 5 yaşındaki kız kardeşi de kıl payı kurtuldu. Haber geldi, hemen Türkiye'den yola çıktık. Ambulanslar yaralılarımızı buraya, Antakya'ya getirdi. Annesi bir ay, Abdülhalim 4 ay tedavi gördü. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı bize kucak açtı."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiye, suriye, Abdül-halim
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