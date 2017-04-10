10 Nisan 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da Abide Meydanı'nda halka buluşacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Konak Polisevi'nde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek kahvaltı programına katılacak, Aydın İstasyon Meydanı'ndaki mitingde halka seslenecek, Valiliği ziyaret edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te muhtar, azalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantılar yapacak, Şehit Uzman Çavuş Erdi Demirer ve Şehit Piyade Onbaşı Samet Özen'in ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunacak, kadınlarla bir araya gelecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde imam hatipliler buluşmasına katılacak, Bakanlık binasında "Halk Oylaması Güvenliği" konulu basın toplantısı düzenleyecek, Polis Günü etkinlikleri kapsamında bir otelde şehit ve gazi aileleriyle yemek yiyecek.

- Sinop'a geçecek Soylu, otobüsten vatandaşları selamlayacak, halka hitap edecek.

5-TÜİK, şubat ayı sanayi üretim endeksi ile finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

6- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.

7- İtalya, G7 dönem başkanı olması sebebiyle Lucca kentinde 2 gün boyunca G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak. G7 ülkeleri, terör başta olmak üzere küresel gelişmeleri, Suriye, Irak, Libya, İran, Ukrayna ve Afrika'yı ele alacak.

8- Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cebeci şehitliğinde düzenlenecek anma törenine katılacak

9- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, Medipol Başakşehir-Galatasaray, Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.