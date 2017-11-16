'10 mega dünya projesinin 6'sını yapan ülke Türkiye'dir'

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen 8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- İşimiz milletin yolunu açmak, engelleri kaldırmak, ulaşım sadece alt yapısı değil, aynı zamanda hayatı anlamlı kılmanın yoludur. Yolların en iyisi istikameti doğru olan yoldur.

- Son 15 yılda karayolu üzerinde taşımacılık faaliyetlerinde gelişiyoruz. Türkiye yüzde 95'in üzerinde karayoluna bağımlı. Karayoluna bağımlı sistemi nasıl çeşitlendirebiliriz, havayolu, demiryolu, denizyolu. Dünyanın hiç bir ülkesi yokturki karayolu ağırlıklı taşıma olmasın.

- Biz karayolu payını yüzde 50'ye düşürecek desek bu mümkün değildir. Ülkeminizn şartları buna elverişli değildir. Hedef, yüzde 80'nin altına geriletebilmek.

- Türkiye son 15 yılda her alanda gelişiyor. Biz bölünmüş yolları yapmasaydık kendiliğinden olacaktı. Şimdi ne oldu? Havayolunda ciddi bir büyüme oldu.

- Demiryolunda aynı şekilde hızlı tren ağlarının yaygınlaşması, yenilenmesiyle birlikte büyüme oldu. Yolcuda 4 katı geçtik. Havayolunda 4 kat büyüme oldu.

- Sadece sizin dikkatli olmanız kurallara uymanız yetmiyor başkalarının hatalarınıda kollayacaksınız. Dikkatli olacaksınız. Trafik güvenliği açısından geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz.

- Son 15 yılda trafik kazalarında can kaybını yüzde 30 aşağı çektik. Türkiye'nin her tarafı tam bölünmüş değil, örneğin köy yolları. Biz yeni yollarla 6 bin kilometreden 26 bin kilometreye geldik. Bu bir rekordur. Bunu başaran dünyada başka bir ülke yok.

- Bölünmüş yollar hayat kurtardı. Bu yılda ortalama 8 bin insanın hayatını kurtarmak demektir. Bizce bir kişinin hayatını kurtarmak bütün insanlığa insanlığın hayatını kurtarmakla eşdeğerdir. Yolculuk miktarı 2 milyona yaklaştı.

-İnsan hatasını önleyecek bir alet henüz icat edilmedi. Türkiye'nin trafik yükü artıyor. buna uygun yapılanmayı yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın kültüründen gelen bir milletiz.

- 10 mega dünya projesinin 6'sını yapan ülke Türkiye'dir. Türkiye büyük atılımlar içersinde. Türkiye'ye boyun eğdiremeyenler her gün başka film çeviriyor. Bu millet bugünlere Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Anafartalar'da, Kut'ül Amare'de gereken dersleri vererek geldi.

- Türkiye genelinde 305 tane araç muayene istasyonu var.

- Trafiğin ana unsuru insandır, alınacak her türlü tedbiri uygulayacak olan da insandır. Eğitim çok önemli, eğitime önem vereceğiz. Artık belirli bir eğitim almadan taşımacılık sektörüne girmek, sürücü olmak mümkün değil.