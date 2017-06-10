10 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediyesinin ev sahipliğinde Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenecek İstanbul Pazarcılar Odası iftarına katılacak.

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde Ordu Büyükşehir Belediyesinin iftarına iştirak edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TOBB Konferans Salonu'nda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 6. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ADAPTESK "Yerel Ekonominin Liderleri ve Sosyal Ortaklar Buluşması" programına ve ardından düzenlenecek iftara iştirak edecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malazgirt İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Malazgirt Anıt Alanı'nı ziyaret edecek, Valilik, Belediye ve esnaf ziyaretinde bulunacak ve Ahmedi Hani Parkı'nda iftar programına katılacak.

5- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Bosphorus Otel'de İstanbul Sağlık Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

6- Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde iş dünyası temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Belediyesi Yetim Çocuklar İftar Programı'na katılacak.

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnafı ziyaret edecek, Kaleardı Şehir Parkı, Tarım Yerleşkesi ve Abdulvahap Gazi Türbesi inşaatları ile Güneş Enerjisi Santrali tesisinde incelemelerde bulunacak, Bayburt Belediyesi iftar programına iştirak edecek.

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Özata Tersanesi tarafından Kenya Cumhuriyeti için inşa edilen MV Jambo feribotunun denize indirilme törenine katılacak, Altınova Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Arslan, Bolu Valiliği ziyaretinin ardından yetim ve öksüz çocuklar için düzenlenen iftar programına iştirak edecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz takip ediliyor.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1 - LYS maratonu başlıyor

- Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ilk oturumu LYS-4 sosyal bilimler sınavı, saat 10.00'da yapılacak.



SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İlkadım Gençlik Merkezi tanıtımına, İlkadım Belediyesi yeni hizmet binası ve hizmet binası içerisindeki caminin temel atma töreni ile Samsun AK Parti İl Başkanlığı tarafından Atakum Kültür Sanat Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen dul ve yetimler iftar programına katılacak.

2- Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

- A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçının hazırlıklarını, Loro Boriçi Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi E2 Grubu ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Çekya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

5- Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'ta tek kadınlar finalinde Rumen Simona Halep ile Letonyalı Jelena Ostapenko karşı karşıya gelecek.