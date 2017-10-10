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Buradasınız : » » 10 Ekim 2017 gündeminde neler var?

10 Ekim 2017 gündeminde neler var?

8 Eylül 2017 gündeminde neler var?

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10 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'da

- Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Sırbistan Sarayı'nda başbaşa ve heyetlerarası görüşmelere katılacak. İki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreni sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Maja Gojkoviç tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine, daha sonra Hyatt Otel'de düzenlenecek Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak.

- Kalemeydan ziyaretinin ardından Erdoğan, Donguarde'de Cumhurbaşkanı Vuçiç'in onuruna vereceği devlet yemeğine iştirak edecek.

(Belgrad)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00)

2 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.30)

3- AK Parti, CHP, HDP ve MHP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.15/13.30/12.30/10.30)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Sadık Abdullah Abdi ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(Ankara/14.00)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) 176'ncı geleneksel toplantısına katılacak.

(Ankara/19.00)

3- TÜİK, eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor.

(Washington/Ankara)

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Erbil)

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

(Myanmar)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

GÜNCEL

1- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesine intikali kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- 7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin basın toplantısı Shangri-La Bosphorus Otel'de yapılacak.

(İstanbul/13.00)

2- Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde TÜRSAK Vakfı'nın düzenlediği "14. Çocuk Filmleri Festivali"nin açılış töreni Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapılacak.

(İstanbul/13.30)

SPOR

1- 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye, Macaristan'ı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Gaziantep Basketbol-Capo D'Orlando ve Umana Reyer-Banvit maçları oynanacak.

(Gaziantep/19.30/Venedik/21.30)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası ilk haftasında TOFAŞ, deplasmanda Ratiopharm Ulm takımıyla karşılaşacak.

(Ulm/20.30)

Etiketler: gündem özeti, gündem, 10 Ekim 2017 gündem özeti
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