1 milyar dolarlık ortak yatırım fonu kurulacak

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin basın toplantısı düzenledi.

Putin'in konuşmasının satırbaşları şu şekilde;

- 1 milyar dolarlık yeni ortak yatırım fonu kuruyoruz. Akkuyu projesi çevre dostu bir projedir

- Suriye'deki durumu ele aldık, terörle mücadeledeki çabalarımızı birleştirmeliyiz. DEAŞ'a karşı ortak mücadelede kararlıyız

- Suriye'de ateşkesin sağlanmasını Astana'da sağladık

- Çalışma vizelerinin kaldırılması konusunda mutabık kaldık

- Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'nın ülkemizle ekonomik ilişkiler bağlamındaki kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını bekliyoruz. Ancak bu şekilde geçmişte açıkladığımız 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamız mümkün olacaktır. Zira bizler, iki ülke olarak 38 milyar dolar hedefini gerçekleştirmiştik fakat bu son olaylardan sonra 17 milyar dolara kadar düştük. Şimdi bunu tekrar telafi ederek inanıyorum ki bu kaybımızı önleyeceğiz. Özellikle turizm alanında bu yıl bir rekora imza atmak istiyoruz. Ben buradan Rus dostlarımızı ülkemize davet ediyorum. Gelsinler, Türkiye'nin tarihi, turistik, kültürel güzelliklerini onlar da görsünler." ifadesini kullandı.

"Bir terör örgütüyle diğerinin bertaraf edilemeyeceği kabul edilmeli"

"Cenevre sürecinin bizi sonuca taşıması için başta rejim olmak üzere, bütün tarafların samimiyetle çalışması gerekiyor." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir terör örgütüyle diğerinin bertaraf edilmeyeceği de artık kabul edilmelidir. Özellikle 35 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olarak, başta DEAŞ olmak üzere PYD, YPG, El Nusra gibi terör örgütleri bizim her an karşımızda olan terör örgütleridir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğini hiç kimse tehlikeye atmamalıdır. Rusya ile eş güdüm halinde soruna adalet ve hakkaniyet temelinde bir çözüm bulunması için gayretlerimize devam edeceğiz."

"Ailelerin acılarını bu vesileyle paylaşmak istiyorum"

İstanbul'da Eczacıbaşı'na ait helikopterin Büyükçekmece'de kuleye çarparak düşmesi hakkında konuşan Erdoğan, "İki pilot ile beş yolcu, dört tanesi Rus, üç tanesi Türk olmak üzere rahmetli oldular. Bunu burada ifade ederek ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerek Rusya'daki ve bütün ailelerin acılarını bu vesileyle paylaşmak istiyorum." dedi.