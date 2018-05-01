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Buradasınız : » » 1 Mayıs kutlamalarına 206 bin kişi katıldı

1 Mayıs kutlamalarına 206 bin kişi katıldı

Emek ve Dayanışma Günü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Kutlamalara toplam 100 etkinlikle, 206 bin kişi katıldı.

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1 Mayıs kutlamalarına 206 bin kişi katıldı

İçişleri Bakanlığından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına Türkiye genelinde 206 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ülke genelinde 66 ilde toplam 100 etkinlikle, 206 bin kişinin katıldığı bayram havasında kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm işçilerimizin bayramını kutlar, bugünün huzur içerisinde gerçekleşmesine katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA 

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