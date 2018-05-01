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1 Mayıs kutlamalarına 206 bin kişi katıldı

Emek ve Dayanışma Günü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Kutlamalara toplam 100 etkinlikle, 206 bin kişi katıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 20:49





