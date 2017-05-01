'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle meydanlar doldu

İstanbul'da 1 Mayıs

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından düzenlenen kutlamaların yapılacağı alanın toplanma noktalarından İncirli'deki metrobüs durağında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Kutlamalara katılmak isteyen sendikaların üyeleri ve vatandaşlar, alana girişte ve buraya açılan sokaklarda güvenlik aramasından geçiriliyor.

Bakırköy Adliyesi önündeki Halk Pazarı alanında yapılacak kutlamalar için fonunda büyük bir ekran bulunan ve üzerinde "Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs" yazan dev platform kuruldu.

Miting alanında da polis geniş güvenlik önlemi aldı. Sahne ve miting alanı arasında çift güvenlik bariyerleri oluşturuldu.

Öte yandan, canlı yayın yapan televizyon kanalları için de miting alanında ayrı bir platform kuruldu.

Sendika üyesi işçiler ve vatandaşlar, miting alanına 3 ayrı arama noktasından güvenlik kontrolünden geçtikten sonra alınıyor.

Programda görev alacak koro da sahnede provalarını tamamladı.

Kutlamalar, saat 13.00'te başlayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TBMM'de görev yapan devlet memurları tarafından kurulan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.

Gümüşsuyu'nda bir araya gelen sendika üyeleri, çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Buraya karanfil bırakan katılımcılar, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Gruptakiler buradan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçti. Anıta kırmızı beyaz karanfillerle "1 Mayıs" yazılı çelengi bırakan katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi.

SİME-SEN İstanbul Şube Başkanı Mustafa Çelik, konuşmasında, çalışanlar için insan onuruna yaraşır yaşama koşulları ve sendikal haklar için meydanlarda olduklarını söyledi.

Bugünün emekçilerin uluslararası düzeyde mücadele, dayanışma ve birlikte hareket etme kararlılığı gösterdiği gün olduğunu belirten Çelik, bugün tüm dünyada emekçilerin, hak ve özgürlükleri için hep birlikte sesini yükselttiğini anlattı.

Erzurum'da 1 Mayıs

Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikler nedeniyle sabah saatlerinde çevre illerden otobüslerle Erzurum'a gelen çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, işçilerin hep birlikte el açarak güzel bir gelecek ile ülkenin refah ve huzuru için dua etti.

Kutlamanın yapılacağı alana, üzerinde "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazan afiş ile büyük Türk bayrağı asıldı.

Konuşmalar ile devam eden etkinliğe, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri de katılıyor.

Hak-İş tarafından bu yıl Türkiye'nin turizm, kültür, tarım ve gelişen sanayisiyle önemli kentlerinden olan ve "Doğu'nun incisi" olarak bilinen Erzurum'da gerçekleştirilen etkinlikler, "Taşeron işçilerine kadro istiyoruz, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün istiyoruz" sloganlarıyla kutlanıyor.

Ankara'da 1 Mayıs

Ankara Garı önünde 2015'te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler, düzenlenen törenle anıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara Garı önünde anma etkinliği yapıldı.

Gar önünde toplanan kalabalık, 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Saygı duruşunda bulunan gruptakiler, sloganlar attı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının da bulunduğu kalabalık, saldırının gerçekleştiği yere karanfil bırakılmasının ardından Ankara Garı'nın önünden ayrıldı.

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün adresi , Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından Anadolu Meydanı'nda, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından Kolej Meydanı oldu.

Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlara çıkan yollar sabah erken saatlerden itibaren trafik ekipleri ile bazı noktalarda da belediye kamyonları tarafından kapatıldı. Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan her iki alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı.

Kutlamalar için vatandaşların Hipodrom Caddesi ve Kutlugün kavşağında toplanmaya başladıkları görüldü.

İlerleyen saatlerde yürüyüşe geçecek gruplar, iki ayrı kontrol noktasında üst aramaları yapılmasının ardından X-ray cihazlarından geçirilerek alanlara alınacak. Poşet, çanta gibi malzemelerle gelen vatandaşlar alanlara alınmayacak.

Memur-Sen de bu yıl kutlamalarını Kütahya'da düzenledi. İzmir'deki kutlamaların adresi ise, Gündoğdu Meydanı oldu.