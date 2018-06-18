1 haftada 7'si sözde üst düzey 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 43 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 134, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 61, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 119, sol terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde de 12 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda 326'sı terör suçları, 72'si düzensiz göç ve 3 bin 293'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 691 kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 10'u ölü, 4'ü sağ ve 8'i teslim olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Leheng Argeş" kod adlı Ramazan Yasugey, "Taylan" kod adlı Erkan Ordu, "Ferhat Dersim" kod adlı Ertan Erol ile "Botan" kod adlı Veli Taşkıran'ın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride oldukları tespit edildi.

Bu 4 terörist ile "Rezan Ulaş" kod adlı Erkan Kaftar, "Jir Kamışla" kod adlı Ayat Mahmut ve "Dilovan Bahtiyar" kod adlı Fatih Kırtay'ın bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları oldukları bildirildi.

Ağrı, Hakkari ve Van'daki operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 5 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 35 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Ayrıca, güvenlik güçlerince 467 el bombası, 13'ü füze, roket ve havan olmak üzere 165'i ağır ve uzun namlulu 171 silah ile 240 bin muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 504 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 98 kilogram esrar, 280 kilogram eroin, 5 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 3,4 kilogram metamfetamin, 3 bin 674 ecstasy hap, 2 milyon 996 bin 17 captagon, 43 bin 84 sentetik ecza, 36 bin 785 kök kenevir bitkisi, 292 bin 894 paket kaçak sigara ve 10 ton 209 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun bulunduğu noktalarda yapılan kontrol ve operasyonlar kapsamında 373 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 72 kilogram esrar, 2,2 kilogram eroin, 0,2 kilogram kokain, 2,4 kilogram sentetik kannabinoid, 3 kilogram metamfetamin, 3 bin 603 ecstasy, 145 captagon, 22 bin 173 adet sentetik ecza, 980 kök kenevir bitkisi ile 9 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele

Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren bin 422 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yürütülerek, tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 470'i denizlerde olmak üzere 3 bin 231 kişi yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 72 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş denetimleri

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içinde geçirebilmeleri amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması için, 4+1 personel ile hedef odaklı, risk analizi yapabilen seçici personelin bulunduğu ekipler tarafından ülke genelinde 13-14 Haziran'da 3 bin 39 uygulama noktasında 28 bin 236 personelin katılımıyla "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada 184 bin 900 kişi, 31 bin 585 araç ve 3 bin 921 iş yeri kontrol edilirken aranan 240 şüpheli yakalandı, 113 araca da işlem yapıldı.

Kaynak: AA