1 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2018-2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Kamu Kesimi Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri"nin birinci oturumuna katılacak.

2- Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan’da başlanacak.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de duruşmayı izleyecek.

3- AK Parti· Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu ziyaret edecek.

EKONOMİ

1 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Konya Etli Ekmek, Ereğli Siyah Havuç” Coğrafi İşaret Tescil Belgesi takdim törenine katılacak.

2 - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisinin temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.

3 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bu yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.

4 - TÜİK, 2016 yılı güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri açıklayacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun toplantı tutanakları açıklanacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, basına kapalı görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı yapacak.

3- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1 - Medipol Başakşehir-Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına doğru

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertliler, son antrenmanını yapacak.

- Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısına katılacak. Belçika ekibi, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.