  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.438
    EURO 4.102
  • BIST 109382.15
    ALTIN 147.914
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zorunlu Trafik Sigortası'nda primlerde düşüş sürüyor

Zorunlu Trafik Sigortası'nda primlerde düşüş sürüyor

Zorunlu Trafik Sigortası'nda primler hızla düşüyor. Bundan böyle kaza sicili kabarık olanların yükünü, diğer sürücüler çekmeyecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zorunlu Trafik Sigortasında primlerde düşüş sürüyor

Zorunlu Trafik Sigortası'nda primler hızla düşüyor. Bundan böyle kaza sicili kabarık olanların yükünü, diğer sürücüler çekmeyecek.

"Riskli Sigortalar Havuzu" uygulaması primleri 660 liraya kadar indirdi.  Kaza yapmayı alışkanlık haline getiren sürücüler riskli kategoriye alındı.

Diğer araç sahiplerinin primleri hızla düştü. Zorunlu trafik sigortasında, temmuz ayıyla birlikte "riskli sigortalar havuzu " uygulaması yürürlüğe girdi.

Bahar aylarında 864 lira olan ortalama prim ücreti, temmuzda 660 liraya indi. Primlerinin yükselmesini istemeyenler yollarda daha da dikkatli olacak. 

Etiketler: zorunlu trafik sigortası, sigorta prim, prim 2017
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER