Zorunlu Trafik Sigortası'nda primlerde düşüş sürüyor

Zorunlu Trafik Sigortası'nda primler hızla düşüyor. Bundan böyle kaza sicili kabarık olanların yükünü, diğer sürücüler çekmeyecek.

"Riskli Sigortalar Havuzu" uygulaması primleri 660 liraya kadar indirdi. Kaza yapmayı alışkanlık haline getiren sürücüler riskli kategoriye alındı.

Diğer araç sahiplerinin primleri hızla düştü. Zorunlu trafik sigortasında, temmuz ayıyla birlikte "riskli sigortalar havuzu " uygulaması yürürlüğe girdi.

Bahar aylarında 864 lira olan ortalama prim ücreti, temmuzda 660 liraya indi. Primlerinin yükselmesini istemeyenler yollarda daha da dikkatli olacak.