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Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların 1 Aralık 2017'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu sona erdi.

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Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, 1 Aralık-1 Nisan döneminde kış lastiği olmayan ticari araçların yola devam etmelerine izin verilmiyor.

Yönetmelik kapsamında söz konusu dönemde kış lastiği takmayan ticari araçlara Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince para cezası kesildi.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan ticari araçlara kış lastiği takmayan işletmecilere uygulanan para cezası 1 Ocak itibarıyla 715 lira olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kış lastiği
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