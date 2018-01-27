Zorunlu arabuluculukta başarı artıyor

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak'tan bu yana adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına 19 bin 603 başvuru yapıldı.

Bürolar tarafından gerçekleştirilen görevlendirmelerin ardından arabulucular, işçi ve işvereni görüşmelere çağırdı.

İşçi işveren uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk geliyor

Arabuluculuk uygulamasının ilk gününde 588 başvuru alındı

Uygulama kapsamında 3 bin 271 uyuşmazlık sonuçlandı. Bu uyuşmazlıklardan 2 bin 403'ü arabulucuların huzurunda yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma ile sonlandı.

Uzun yıllar süren mahkeme süreçleri sona erdi

Uyuşmazlıklardan 868'inde ise işçi ve işveren uzlaşamadı. Böylece, uygulamanın yürürlüğe girdiği 25 gün içinde iş uyuşmazlığında "reform" olarak nitelendirilen arabuluculukta yüzde 73 oranında başarı sağlandı.

İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla dört günde anlaştı. Uzun süren mahkeme süreçlerinin yerine kısa sürede uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı uygulama kapsamında bazı işçi ve işverenler, ilk üç saatte yapılan görüşmelerin ardından uzlaştı.

Diğer başvurularla ilgili arabulucu görüşmeleri ve işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA