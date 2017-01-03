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Ziraat Bankasına 100 milyon avro kredi

Ziraat Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası arasında, KOBİ'lerin finansmanında kullandırılmak üzere, 100 milyon avroluk kredi anlaşması yapıldı.

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Ziraat Bankasına 100 milyon avro kredi

Ziraat Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında, KOBİ'lerin finansmanında kullandırılmak üzere, 100 milyon avroluk kredi anlaşması yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, AYB ile imzalanan anlaşma kapsamında sağlanan kredi, Türk lirası veya yabancı para cinsinden kullandırılabilecek.

İlk 3 yılı geri ödemesiz, toplam 8 yıl vadeli kredi, 200 milyon avroluk yeni kaynağın ilk dilimini oluştururken, ikinci dilime ilişkin anlaşmanın da bu yıl içinde imzalanarak tüm kaynağın işletmelerin kullanımına sunulması planlanıyor.

Belirtilen kredinin tamamının çekilmesiyle 2012'den bu yana Ziraat Bankasının reel sektörün finansmanı için AYB'den sağladığı kaynak tutarı, 800 milyon avroya ulaşmış olacak.

Bankanın 2010'dan bugüne kadar anlaşmalar yoluyla uluslararası finans kuruluşlarından, başta KOBİ'ler olmak üzere, reel sektör firmalarını finanse etmek için sağladığı uzun vadeli kredilerin toplam tutarı ise 2 milyar doları aşacak.

Etiketler: Ziraat Bankası, kobi, yatırım, kredi, avrupa yatırım bankası, AYB
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