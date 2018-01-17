Ziraat Bank-Özbekistan'ın açılışı yapıldı

Ziraat Bank-Özbekistan'ın resmi açılışına çok sayıda Özbek ve Türk iş adamı ile üst düzey yönetici katıldı. Açılış kurdelesini Özbekistan Başbakan Yardımcısı Camşid Koçkarov, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, iş adamı Erkan Yıldırım ve Ziraat Bank-Özbekistan'ın Genel Müdürü Ercan Bulut kesti.

Hedef Özbekistan'ın ilk 10 bankası arasına girmek

Ziraat Bankası'nın dünyanın 19 ülkesinde faaliyet gösterdiğini ve Özbekistan'ın da bunlardan biri olduğunu söyleyen Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, hedeflerinin Özbekistan'daki ilk on banka arasına girmek olduğunu vurguladı.

Aydın, iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişmesi ve yatırımların artması konusunda aracı Ziraat Bankası'nın iki ülkeyle ilgili çalışmalarda iş adamlarına pozitif ayrımcılık yapacağını belirtti.

Hüseyin Aydın ayrıca, Ziraat Bank-Özbekistan'ın ülkedeki yabancı sermayeli ilk banka olduğunu anlatarak, bunun sorumluluğunun bilincinde olduklarını sözlerine ekledi.

Türk işadamlarını teşvik edecek

Ziraat Bankası'nın ortaklığında kurulan UTBANK'ın bağımsızlığın ilk günlerinden bu yana ülkede faaliyette olduğunu hatırlatan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Camşid Koçkarov, "Ziraat Bank-Özbekistan'ın ülkede faaliyete geçmesinden çok umutluyuz. Bu bankanın açılması öncelikle Türk iş adamları için çok olumlu bir sinyal olacaktır. Zira Ziraat Bankası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özbekistan'ın stratejik ortağı olarak belirlenmiştir" dedi.

Kaynak: AA