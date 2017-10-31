Ziraat Bank Azerbaycan açıldı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, açılışta yaptığı konuşmada, bir ülkenin milli bankaya sahip olmasının önem arzettiğini belirterek, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde önemli bir köprü olacak güçlü milli bankaların varlığını vurguladı.

2001 krizinde, IMF'nin Ziraat Bankası ve Halk Bankasını kapatmayı, Vakıflar Bankasını da satmayı Türkiye'ye dayattığını hatırlatan Zeybekci, Ziraat Bankası ve Halk Bankasının bugün hazineye aktardığı kar payının 20 milyar liranın üzerinde olduğunu bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bağımsızlık savaşını kazandık fakat asıl savaş ekonomi alanında vereceğimiz mücadeledir" sözlerini hatırlatan Zeybekci, "Gerçek savaş ekonomik bağımsızlığımız için vereceğimiz savaştır. Gerçek bağımsızlığın göstergeleri de güçlü bankalardır." dedi.

"Her gittiğimiz yerde Türk bankalarını istiyorlar"

Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli bankalar önemli. Her gittiğimiz yerde Türk bankalarını, daha çok da Ziraat Bankasını istiyorlar. Türk iş adamları buraya geldiklerinde kendilerini güvende hissetmesi, kendi bankalarınca hizmet verilmesi, kredi alması gibi bir ortam için Ziraat Bankası önemli."

"Bankacılık sektöründeki ilişkiler önemli"

AMB Yönetim Kurulu Başkanı Elman Rüstemov da "Bugün ekonomik ilişkilerimiz çok yüksek düzeyde. Bankacılık sektöründeki ilişkiler de önemli. Ziraat Bankasının Azerbaycan ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağından eminim." dedi.