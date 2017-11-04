  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

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Zeytinyağı ihracatı bir önceki sezona göre ikiye katlandı

Türkiye 2016/2017 sezonunda zeytinyağı ihracatını bir önceki sezona göre yüzde 216 artırarak 55 milyon dolardan 174 milyon dolara yükseltti.

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Zeytinyağı ihracatı bir önceki sezona göre ikiye katlandı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, zeytinyağında geçen yıl 1 Kasım'da başlayan ihracat sezonu, 31 Ekim itibarıyla sona erdi.

Bu sürede 174 milyon 155 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren Türk zeytinyağı sektörü, ihracatını bir önceki sezona göre yüzde 216 artırmayı başardı. Bu sezon 100'den fazla ülkeye zeytinyağı gönderen Türkiye, 174 milyon dolarlık satışıyla son 4 sezondaki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında ilk sırayı 59 milyon dolarlık tutarla İspanya alırken, onu 46 milyon dolarla ABD, 14 milyon dolarla İtalya, 12 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 5,6 milyon dolarla Fildişi Sahili izledi.

Etiketler: zeytinyağı, İhracatçılar birliği
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