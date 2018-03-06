Zeytin ve zeytinyağı ihracatında rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, zeytin ve zeytinyağı ihracatı yılın ilk iki ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 125,3 artarak, 121 milyon 713 bin dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde 54 milyon 13 bin dolar düzeyinde bulunan iki aylık ihracat miktarı, 2002'den bu yana ilk kez 2018'de 100 milyon doların üzerine çıktı.

Yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ihracat rakamı ayrıca, sektörün "tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı" olarak da kayıtlara geçti.

Sektörün en büyük pazarı ABD

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün Ocak-Şubat 2018 dönemindeki 121 milyon 713 bin dolarlık ihracatın 43 milyon 633 bin doları ABD'ye gerçekleştirildi. Sektörün ABD'ye ihracatı, yılın ilk iki ayında 2017'nin aynı dönemine göre 4 katını aştı.

ABD'nin ardından, Ocak-Şubat 2018'de sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla 26,9 milyon dolarla İspanya, 7,5 milyon dolarla Almanya, 6,6 milyon dolarla İtalya, 6,1 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 4,9 milyon dolarla Irak oldu.

Japonya'ya 3 milyon dolarlık, Romanya'ya 2,8 milyon dolarlık, Fas'a 2,4 milyon dolarlık, Fildişi Sahili'ne 1,3 milyon dolarlık ve Birleşik Krallık'a 1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren sektörün, böylece 11 ülkeye ihracatı 1 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemde sektörün en fazla ihracat artışı gerçekleştirdiği ülke ise Sudan oldu. Geçen yılın ilk iki ayında zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapılmayan Sudan'a, 2018'in Ocak-Şubat döneminde 66 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Sudan'ın ardından Somali, Macaristan, İsrail, Japonya ve Katar zeytin ve zeytinyağı ihracatı artışında öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün yılın ilk iki ayında ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısı ise 90'a ulaştı.

İhracat artışında lider Balıkesir

İzmir, yılın ilk iki ayında gerçekleştirdiği 62 milyon 11 bin dolarlık dış satımla zeytin ve zeytinyağı ihracatının yüzde 50,9'unu tek başına karşıladı.

İzmir'in ardından en fazla zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleştiren il 21 milyon 408 bin dolarla İstanbul oldu. İstanbul'un zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2018'in ilk iki ayında 2017'nin aynı dönemine göre 2 katına çıktı.

Balıkesir 7,6 milyon dolar, Hatay 7,5 milyon dolar, Aydın 7,4 milyon dolar, Bursa 4,4 milyon dolar, Manisa 3,4 milyon dolar, Gaziantep 2,2 milyon dolar, Mersin 1,9 milyon dolar ve Konya 1,5 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı ile sektörde 1 milyon doların üzerinde dış satım gerçekleştiren iller arasında yer aldı.

Sektörün yılın ilk iki ayında toplam 35 ilden dış satım gerçekleştirdiği görülürken, bu dönemde ihracatını en fazla artıran il ise Balıkesir oldu.

Balıkesir'in geçen yılın iki ayında 136 bin dolar düzeyinde bulunan zeytin ve zeytinyağı ihracatının, 2018'in aynı döneminde 7 milyon 597 bin dolara ulaşması dikkati çekti.

TİM verilerine göre, 2018 Ocak-Şubat döneminde en fazla zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleştiren ilk 10 il şöyle:

İLLER (BİN DOLAR) Ocak-Şubat 2017 Ocak-Şubat 2018

İZMIR 24.485 62.011

İSTANBUL 10.065 21.408

BALIKESIR 136 7.597

HATAY 2.570 7.517

AYDIN 1.963 7.380

BURSA 4.213 4.352

MANISA 2.209 3.369

GAZIANTEP 2.421 2.191

MERSIN 1.117 1.848

KONYA 629 1.446

TİM verilerine göre, 2018 Ocak-Şubat döneminde en fazla zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleştirilen ilk 10 ülke şöyle:

ÜLKELER (BİN DOLAR) Ocak-Şubat 2017 Ocak-Şubat 2018

BİRLEŞİK DEVLETLER 10.444 43.633

İSPANYA 10.946 26.866

ALMANYA 5.962 7.544

İTALYA 4.896 6.629

SUUDİ ARABİSTAN 3.125 6.098

IRAK 4.846 4.924

JAPONYA 458 2.997

ROMANYA 1.182 2.775

FAS 1.400 2.391

FİLDİŞİ SAHİLİ 480 1.269

TİM verilerine göre, yıllar itibarıyla ocak-şubat döneminde gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ihracat seviyeleri şöyle:

BİN DOLAR OCAK ŞUBAT TOPLAM

2018 63.493 58.220 121.713

2017 25.054 28.960 54.013

2016 10.192 15.895 26.087

2015 16.792 19.131 35.923

2014 24.434 23.262 47.696

2013 44.842 52.404 97.246

2012 14.963 15.339 30.303

2011 12.383 15.468 27.851

2010 19.942 24.606 44.548

2009 18.811 20.193 39.004

2008 17.020 14.759 31.779

2007 20.343 37.260 57.603

2006 30.455 42.587 73.042

2005 33.209 37.357 70.566

2004 6.044 4.917 10.961

2003 11.538 9.430 20.968

2002 1.878 832 2.710



İLLER (BİN DOLAR) Ocak-Şubat 2017 Ocak-Şubat 2018

İZMIR 24.485 62.011

İSTANBUL 10.065 21.408

BALIKESIR 136 7.597

HATAY 2.570 7.517

AYDIN 1.963 7.380

BURSA 4.213 4.352

MANISA 2.209 3.369

GAZIANTEP 2.421 2.191

MERSIN 1.117 1.848

KONYA 629 1.446

TİM verilerine göre, 2018'in ocak-şubat döneminde en fazla zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleştirilen ilk 10 ülke şöyle:

ÜLKELER (BİN DOLAR) Ocak-Şubat 2017 Ocak-Şubat 2018

BİRLEŞİK DEVLETLER 10.444 43.633

İSPANYA 10.946 26.866

ALMANYA 5.962 7.544

İTALYA 4.896 6.629

SUUDİ ARABİSTAN 3.125 6.098

IRAK 4.846 4.924

JAPONYA 458 2.997

ROMANYA 1.182 2.775

FAS 1.400 2.391

FİLDİŞİ SAHİLİ 480 1.269

TİM verilerine göre, yıllar itibarıyla ocak-şubat döneminde gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı ihracat rakamları şöyle:

BİN DOLAR OCAK ŞUBAT TOPLAM

2018 63.493 58.220 121.713

2017 25.054 28.960 54.013

2016 10.192 15.895 26.087

2015 16.792 19.131 35.923

2014 24.434 23.262 47.696

2013 44.842 52.404 97.246

2012 14.963 15.339 30.303

2011 12.383 15.468 27.851

2010 19.942 24.606 44.548

2009 18.811 20.193 39.004

2008 17.020 14.759 31.779

2007 20.343 37.260 57.603

2006 30.455 42.587 73.042

2005 33.209 37.357 70.566

2004 6.044 4.917 10.961

2003 11.538 9.430 20.968

2002 1.878 832 2.710

Kaynak: AA

