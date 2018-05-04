Zeytin ve zeytinyağı ihracatı 200 milyon dolara yaklaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, zeytin ve zeytinyağı ihracatı bu yılın ilk dört ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 74,4 artışla 197 milyon 630 bin dolara ulaştı. Bu rakam son beş yılın en yüksek ocak-nisan dönemi olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ilk dört ayında 113 milyon 322 bin dolarlık ihracat yapılan zeytin ve zeytinyağı alanında, 2017'nin tamamında 323 milyon 76 bin dolarlık dış satım gerçekleştirilmişti.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatında İzmir liderliği bırakmıyor

İzmir, zeytin ve zeytinyağı ihracatını sırtlamayı sürdürürken, nisan sonu itibarıyla bu ilden 92 milyon 18 bin dolarlık (yüzde 46,6) ihracat yapıldı. Ege'nin incisi bu alandaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,5'lik artışa işaret etti.

Zeytin ve zeytinyağı alanında İzmir'i 40 milyon 814 bin dolarlık (yüzde 20,7) ihracatla İstanbul, 12 milyon 419 bin dolarlık (yüzde 6,3) ihracatla Hatay takip etti.

Aydın 11 milyon 518 bin dolarlık (yüzde 5,8) ve Balıkesir 10 milyon 59 bin dolarlık (yüzde 5,1) dış satımla zeytin ve zeytinyağı en fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş şehir arasına girmeyi başardı. Bu alandaki ihracatın yüzde 85'i İzmir, İstanbul, Hatay, Aydın ve Balıkesir illerinden yapıldı.

Sektörün en büyük pazarı ABD

Zeytin ve zeytinyağı sektörü yılın ilk dört ayında en çok ABD'ye ihracat yaptı. Sektör, ihracatının 62 milyon 816 bin dolarlık (yüzde 31,8) kısmını ABD'ye gerçekleştirirken, söz konusu ülkeyi 31 milyon 464 bin dolarla (yüzde 15,9) İspanya, 16 milyon 404 bin dolarla (yüzde 8,3) da Almanya izledi.

Yılın ocak-nisan döneminde 10 milyon 405 bin dolarlık (yüzde 5,3) ihracatla Irak ve 10 milyon 258 bin dolarlık (yüzde 5,2) ihracatla Suudi Arabistan en fazla dış satım yapılan ilk beş ülke arasında yer aldı.

Zeytin ve zeytinyağı alanında Türkiye ilk dört ayda 120'ye yakın noktaya ihracat gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA