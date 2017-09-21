  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Zeytin üreticisinin rekolte beklentisi yüksek

Zeytin üreticisinin rekolte beklentisi yüksek

Mersin'in Mut ilçesinde zeytin rekoltesinin bu yıl 180 bin ton civarında olacağı tahmin ediliyor.

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Zeytin üreticisinin rekolte beklentisi yüksek

Mersin'in Mut ilçesinde zeytin rekoltesinin bu yıl 180 bin ton civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 14 zeytinyağı ve 10 zeytin işleme firması olduğunu belirterek, "İlçemizde zeytin verimi ve kalitesi yüksek olduğundan dolayı Ege ve Marmara bölgelerinden firmalar Mut zeytini alıp bölgelerinde işleyip satıyorlar. Ayrıca tüketiciler bölgemiz zeytinlerinden üretilen zeytinyağını tercih ediyorlar." dedi.

"Sağlık zeytinden, zeytin Mut'tan" sloganını bu yıl tescil ettirdiklerini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Bu yıl beklediğimiz 180 bin ton civarındaki rekoltenin yüzde 40'ı yağlık geri kalanın ise sofralık olarak satılacağı tahmin ediliyor. Sofralık zeytin ve zeytinyağından bu yıl ortalama 540 milyon lira gelir elde edilecek. İlçemizin tescilli bin 300 yıllık zeytin ağacı, tarihiyle ihtişamıyla Mut'u temsil etmekte. Bölgemizin farklı yerlerinde bunun gibi zeytin ağaçları bulunmaktadır."

Çortak Mahallesi Muhtarı Şevket Yalcın da bu yıl zeytin veriminin beklentilerinin üzerinde olduğunu kaydetti.

Etiketler: Mersin, Mut ilçesi, zeytin rekoltesi
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