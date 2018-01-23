Zeytin Dalı Harekatı piyasaları etkilemedi

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım dile getirdi, hem de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek...

"Afrin Operasyonu'nun piyasalara olumsuz etkisi olmayacak"

Piyasaların verdiği tepki devletin zirvesini doğruladı. Türkiye Ekonomisi her türlü gelişmeye karşı ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi sınırlı olur

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye ekonomisi bu operasyonlardan olumsuz etkilenmez

Borsa İstanbul tarihi bir rekor kırdı. BİST Endeksi 118 bin 549 puanı gördü. Borsa yükseldi, döviz ise geriledi. Haftanın ilk işlem gününe 3 lira 85 kuruştan başlayan Amerikan doları değer kaybetmeye devam etti.

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor

Güne pozitif başlayan ve genele yayılan BIST 100 endeksi, alışların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 118.674,66 puana kadar çıktı.

Saat 15.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazancıyla 118.500 puan seviyelerinde dengelendi.

TRT Haber