Zeytin Dalı Harekatı ekonomiyi nasıl etkiledi?

Dolar/TL bir süredir beklenen Afrin operasyonunun hafta sonu başlatılması sonrasında gece saatlerinde 3,8500'e kadar yükseldi. Dolar/TL hafta başında ise yüzde 0,3 azalışla 3,8170 seviyesinde dengelendi.

Zeytin Dalı Harekatı başlamadan önce 4,6287'den işlem gören Euro, yeni haftada 4,66-4,67 bandında seyrediyor.

Afrin operasyonundan önce yüzde 0,11 düşüşle 116.724,07 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,43 yükselişle 115.639,18 puandan başladı.

Uzmanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı, ABD'de "hükümetin kapanmasına" ilişkin gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının bu hafta piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı görüşünde.

Dolar/TL'nin 3,85 direncinin altında kaldığı sürece yükseliş isteğinin sınırlı kalacağını belirten analistler, 3,8000 ve 3,7850 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Pazartesi günü yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğu, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000 ve 114.400 seviyelerinin destek, 117.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı piyasaları pozitif etkiledi

Yurt içi piyasalar geçen hafta artan jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlemesinin ardından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlaması ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasının ardından yurt içi piyasaların yeni haftaya pozitif başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,43 artışla başlarken, uluslararası piyasada 3,85'in üzerini test eden dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışı ile düşüşe geçerek 3,8070’e kadar geriledi.

Analistler, hükümetin harekât öncesinde ve sırasında, doğru ve açık iletişim ile gerek uluslararası kuruluşları gerekse kamuoyunu bilgilendirdiğini belirterek, diplomatik bilgilendirmeler sonrasında uluslararası kuruluşlardan gelen ilk açıklamaların piyasaları açılışta pozitif etkilediğini kaydetti. Harekatın amacı göz önüne alındığında, sağlanacak başarının yatırımcı algısı ve dolayısıyla piyasaları pozitif etkilemeye devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, bundan sonraki süreçte yetkililerden gelecek açıklamaların izleneceğini dile getirdi.

Analistler, harekatın başlamasının ardından yapılan ilk açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gereçlerin hedef alınacağını, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterileceği ifadelerini kullanarak, harekatın amacını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, terör riskinin azalmasına yönelik beklentilerin yatırımcı algısını pozitif etkileyeceğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi sınırlı olur

Zeytin Dalı Harekatı'nın bütçeye ve ekonomiye etkisinin sınırlı olacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, yatırımcının rahat olmasını istedi. Şimşek, "Bu etkili, sınırlı ve inşallah kısa sürecek bir operasyon" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Harekatın ekonomiye etkisi sınırlı olur

Başbakan Yıldırım: Türkiye ekonomisi bu ufak tefek operasyonlardan olumsuz etkilenmez

Pazar günü Çanakkale'de inşaat çalışmaları devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inceleme yaparken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım ise, Türkiye ekonomisinin Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumsuz etkilenmeyeceğini şu sözlerle ifade etmişti:

"Afrin operasyonu dediğiniz, Fırat Kalkanı gibi bir operasyon. Terörle mücadele, Hakkari'de, Şırnak'ta orada burada, dağlara, vadilere yaptığımız operasyonun biraz daha büyük ölçeklisinden bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi, bu ufak tefek operasyonlardan olumsuz etkilenecek bir ekonomi değildir. Bugün gidin şehirlerde alışveriş merkezlerine, ticaret merkezlerine, vatandaşların kalabalık olduğu yerlere hayat normal akışıyla devam ediyor."

Kaynak: TRT Haber