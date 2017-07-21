Zeybekci'den 'Türk şirketleri Tunus'ta gübre üretsin' önerisi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tunus Sanayi ve Ticaret Bakanı Zied Ladhari ile "İş ve Yatırım" konulu Tunus-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısında bir araya geldi.

Türkiye'nin Tunus'a yapılacak yatırımlar konusunda gereken bütün imkanları seferber ettiğini ancak başka Afrika ülkelerinde çok önemli yatırımlar yapılmasına rağmen Tunus'ta bunun gerçekleşemediğini vurgulayan Zeybekci, Mevlana'nın "Dün söylenenler, dünle gitti cancağızım. Bugün artık yeni şeyler söylemek lazım." şeklindeki sözlerini anımsatarak, Tunus ile ilişkilere yeniden başlamak istediklerini söyledi.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin emir vererek yatırımcılarını Tunus'a gönderemeyeceğine işaret ederek, iki ülke arasında yatırımların karşılıklı korunması ve teşvikine yönelik anlaşmanın imzalanması gerektiğini dile getirdi. Tunus'un coğrafi konumunun önemine dikkati çeken Zeybekci, Afrika'nın girişinde ve Avrupa'nın yanında bulunan bu ülkenin Türk yatırımcısına fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Tunus'tan zeytinyağı ithal edilmesine yönelik görüşme yapabileceklerini bildirdiğini anımsatan Zeybekci, "Tunus zeytinyağını Türkiye'ye almaya varız. Yeterki Tunus'un Türkiye'ye satışlarını yukarı çekelim. 'Türkiye fazla satıyor, biz az satalım.' Bu çözüm mü? Buna çözüm diyorsanız ben varım. Eyvallah biz buraya inelim, yasakları koyalım, hep beraber ikinci ligde oynayalım. Ama Tunus’u buraya getirirsek birinci ligde oynarız hep beraber. Dün olanları unutalım, gelin yeni arayışlarda bulunalım. En güçlü iş forumunu toparlayıp gelin misafirim olun. Zeytinyağı, deniz ürünleri ve narenciyeyi, tekstil yatırımlarını konuşalım." ifadelerini kullandı.

Türk ürünlerinin ithalatında kısıtlamaya gidilmesi durumunda farklı ülke mallarının Tunus'u gireceğinin altını çizen Zeybekci, "Burada yatırım yapacak Türk şirketlerini nasıl destekleyeceğimizi konuşalım. Tunus'a haksızlık yapmayın, kanaat önderleri sizsiniz. Bunu yaptığınızda Türkiye'nin boşalttığı yeri Çin veya Hint malları dolduracak... Biz şu anda her türlü desteğe hazırız, varız." şeklinde konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin toplam fosfat ithalatının 600 milyon dolara ulaştığını da belirterek, "Bir türk şirketi Tunus'tan fosfat alacağına, gelip burada gübre üretsin, buradan satsın." önerisinde bulundu. AA