Zeybekci: Soğan ve patates ithalatı doğru müdahale

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bloomberg HT'de Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran sorularını yanıtladı.

Bakan Zeybekci'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Suni müdahale edilmemeli"

- Kurdaki yükselişin maliyetini ödeyen Türk reel sektörü. Kura müdahale etmemekten kastım suni şekilde müdahale etmemek. TCMB'nin döviz satarak piyasaya müdahalesine karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim.

"Oyuna gelmiş olursunuz"

- Piyasa makro sonuçlarla ekonomiyi disipline eder. Siz Türkiye olarak para satarak piyasa dolar sürerek oyuna gelmiş olursunuz elinizdeki bitirdiğiniz zaman karşı tarafın kontrolüne girmiş olursunuz ve onlar sizi yönetir artık.

"MB'nin diğer enstrümanlarıyla müdahale edilmeli"

- Kendi paranız rezerv para değilse, buna müdahale etme imkanınız hemen hemen yoktur. Bu spekülasyona gelmemek lazım. O oyuna gelmemek lazım. Makro ekonomik dengeler ve MB'nin diğer enstrümanlarıyla müdahale etmek her zaman daha sonuçludur.

"Hasat zamanı gelmedi daha"

- Soğan ve patates çok önemli. Bu ay enflasyondaki artışın yüzde 0.38'i patates ve soğandan geliyor. Bu tüketiciye ve vatandaşa haksızlık. Üretim düşüklüğünden değil, hasat zamanı gelmedi daha. Şu anda yaşadığımız sıkıntıyı biliyoruz, bazı yerlerde spekülasyon ve depolama var.

"Bu fırsatçılara karşı mücadele etmemiz lazım"

- Mayıs ayında yüzde 35 arttı patates fiyatı. Buna göz mü yumacağız? Bunu tüketiciye vahşice saldırı ve fırsatçılık olarak görüyorum. Bu fırsatçılara karşı mücadele etmemiz lazım. Biz şartlı, adı ve miktarı belli ve sadece Türk Lirası ödeyerek alacağımız şekilde tasarladık. Müdahalemiz belli, miktarı belli, toplam üretimin yüzde 2'si kadar olacak. Gerekirse müdahaleye devam ederiz.

"Muhalefet müdahalemizi fırsat görüyor"

- Muhalefetin bunu kullanacağını biliyorduk ki hayatları boyunca ne soğan ne patates tarlası bilirler. Bizim tüketicinin ödediği maliyeti engellemekle ilgili müdahalemizi onlar fırsat olarak görüyorlar ben soğan ve patates ithalatının doğru müdahale olduğunu düşünüyorum.

Kaynak: TRT Haber