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Zehir saçan egzozlar için 1 milyon lira ceza kesildi

Egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırılmayan araçların sahiplerine 1 milyon 124 bin 151 lira idari ceza uygulandı.

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Zehir saçan egzozlar için 1 milyon lira ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırılmayan araçların sahiplerine 1 milyon 124 bin 151 lira idari ceza verildi.

Trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzozun neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak amacıyla araçlar sıkı denetime alındı.

Denetimlerde, egzoz emisyon ölçümü yaptırılmayan ya da sınır değerleri aşan taşıtların sahiplerine idari para cezası verildi.

Buna göre, 2016'da gerçekleştirilen 52 bin 774 aracın egzoz denetiminde, emisyon ölçümü yaptırılmayan veya sınır değerlerini aşan araçların sahiplerine toplam 1 milyon 124 bin 151 lira idari ceza uygulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin olarak, "Ülkemizde hava kirliliğinin oluşmasında önemli bir etken olan motorlu kara taşıtlarından kaynaklı emisyonların denetimleri sıklaşarak devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

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