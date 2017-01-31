Yurt içi piyasaların gözü kulağı Enflasyon Raporu'nda

ABD'de dün kişisel harcamalar aralıkta beklenti dahilinde, yüzde 0,5 artarak yükselişini sürdürürken, kişisel gelirler ise yüzde 0,3 artışla beklentinin hafif altında kaldı. ABD'de son 10 aydır artan kişisel gelir ve harcamaların ekonomik büyümeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 0,60 ve Nasdaq Teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan kararnamesinin yatırımcılar tarafından olumsuz algılandığını ve kararın piyasada büyük risk oluşturduğunu belirtti. Dün dolar endeksi ABD verilerinin beklentileri karşılamasının ardından 101 seviyesinin üzerine çıksa da, tekrar 100,29 seviyesine geriledi.

Avrupa borsaları da Trump'ın maliye politikalarındaki belirsizliğin artması endişeleriyle düşerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 değer kaybetti.

Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini değiştirmeyerek yüzde eski 0,1'de bıraktı. Banka ayrıca, 10 yıl vadeli tahvil faizi hedefini yüzde 0 civarında tuttu. BoJ'dan yapılan açıklamada, istikrarlı ekonomik toparlanmanın ek teşvikler olmaksızın enflasyonun yüzde 2 seviyesine doğru hızlanmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Japonya'da ayrıca bugün açıklanan aralık ayına ilişkin sanayi üretimi yıllık yüzde 3 arttı. Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 4,3 artış kaydetmişti. BoJ'un kararları ve Japonya'da açıklanan veriler sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 1,69 kayıpla 19.041,34 puanda seyrediyor.

Analistler, yurt içinde cuma akşamı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin notunu düşürmesinin ardından yatırımcıların TL varlıklar için negatif beklentilerinin ortadan kalktığını, bunun da hem kur hem de pay piyasaları tarafında alımları tetiklediğini belirtti.

Dün BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,88 değer kazancıyla son 9 ayın en yüksek seviyesi olan 86.237,54 puandan tamamlarken, analistler, endeksin 86.300 puanın üzerinde çıkması durumunda yeni hedefinin 87.500 seviyesi olacağını, düşüşlerde ise 85.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Dolar/TL, dün 3,8794'e çıkmasının ardından hızla düşüşe geçerek 3,79 sınırına kadar geriledi. Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 3,7725 seviyesini görürken, şu dakikalarda 3,79'un üzerinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Enflasyon Raporu sunumu ve sonrasındaki soru-cevap bölümündeki açıklamalarının piyasalar üzerinde etkili olacağını belirtti.

Yurt dışında yoğun veri akışı olduğunu ifade eden analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mario Draghi'nin konuşması, Avro Bölgesi 2016 büyüme verisi ve ABD'de ocak ayı tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.