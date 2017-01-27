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Buradasınız : » » Yurt içi piyasalar Fitch'in Türkiye açıklamasını bekliyor

Yurt içi piyasalar Fitch'in Türkiye açıklamasını bekliyor

Yurt içinde yatırımcılar kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesine odaklandı.

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Yurt içi piyasalar Fitchin Türkiye açıklamasını bekliyor

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin karışık bir görünüm ortaya koymasının ardından pay piyasalarında da dar bant içinde yatay bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,16 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Analistler, bugün açıklanacak 2016 yılı dördüncü çeyrek büyüme ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşmasına karşın pay piyasalarında önceki günkü hızlı yükselişlerin ardından sakin bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüze 0,36 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 geriledi.

Bugün Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesi ve dolar/yen paritesindeki yükselişten destek bulan Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,23, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde bugün piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öncesinde dün BIST 100 endeksi yüzde 0,84 yükseldi, dolar/TL ise 3,87'nin üzerine çıktı.

Ekonomistler, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugünkü Türkiye değerlendirmesinde kredi notunun "yatırım yapılabilir seviyenin" altına indirebileceği tahmininde bulunurken, notun teyidi halinde ise piyasaların buna çok olumlu tepki verebileceğini öngördü. Fitch halen Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-" ile, görünümü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

 

Etiketler: Fitch, küresel piyasalar
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