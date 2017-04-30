Yurt dışını ziyaret eden vatandaş harcamayı kıstı

Yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 1,9 milyonu bulurken, kişi başı ortalama harcamaları neredeyse yarıya düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde Türkiye'nin turizm geliri 3 milyar 369 milyon 753 bin dolar olurken, yurt dışını ziyaret eden vatandaşların turizm gideri 855 milyon 786 bin dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre ocak-mart döneminde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 artış göstererek, 1 milyon 897 bin 554 kişi oldu. Bu dönemde yurt dışına çıkan vatandaşların kişi başı ortalama harcaması 451 dolara geriledi. Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması geçen yılın aynı döneminde 842 dolar düzeyindeydi.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşların ilk çeyrekteki toplam 855,8 milyon dolara yakın harcamasının yüzde 70'ine denk gelen 597,9 milyon dolarlık bölümü kişisel harcamalardan oluştu. Vatandaşlar bu dönemde paket turlar için 257,9 milyon dolarlık harcama yaptı.

Kişisel harcamalarda yeme-içme yüzde 19,3, konaklama yüzde 20,1, diğer mal ve hizmetler alımı yüzde 19,9 paya sahip oldu.