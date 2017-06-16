  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Yurt dışındaki vatandaşlara gümrükte kolaylık

Yurt dışındaki vatandaşlara gümrükte kolaylık

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile gümrük kapılarına gelmeden işlemlerini daha hızlı yapabilecek.

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Yurt dışındaki vatandaşlara gümrükte kolaylık

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile gümrük kapılarına gelmeden araçlarını online kaydederek gümrük kapılarındaki işlemlerini artık daha hızlı yapma imkanı bulacak.

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hizmete sokulan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye’ye giriş yapacak yolcuların, gümrük kayıt işlemlerini artık daha hızlı ve kolay yapabileceği belirtildi.

Açıklamada, uygulamayla normal şartlarda gümrük memurlarınca yapılan işlemlere gerek kalmadan sürecin çok daha kısa sürede tamamlanabileceğine işaret edilerek ön beyan yaparak gümrük kapılarına gelecek kişilerin beklememesi için de gümrüklerde ayrı peronların hazırlandığı aktarıldı.

Taşıt ön beyan uygulaması nasıl yapılacak?

Gümrük kapılarındaki işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan uygulamaya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan (www.gtb.gov.tr) "E-İşlemler" menüsünden ulaşabilecek. Böylelikle vatandaşlar, menüde yar alan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" kullanılarak kişi ve taşıta ait bilgileri online olarak önceden girebilecek. 

Etiketler: Kapıkule Sınır Kapısı, taşın ön beyan uygulaması, YTB
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