Yurt dışındaki ilk Türk Ticaret Merkezi açıldı

Tahran'daki Türk Ticaret Merkezi'nin açılış törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Türk ve İranlı iş adamları katıldı.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada, hükümet olarak ihracat seferberliği başlattığımız, 2016 yılının ikinci yarısında aldığımız kararın uygulamasını başlatıyoruz." dedi.

İran ve Türkiye'nin rakip değil birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu belirten Zeybekci, "İran ve Türkiye, sadece İran'daki veya sadece Türkiye'deki değil, aynı zamanda da üçüncü ülkelerdeki, yani iki ülkenin de kültür coğrafyası dediğimiz üçüncü ülkelerdeki çok büyük iş birliği potansiyelini birlikte değerlendirebilme kabiliyetine sahip iki ülke." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk yurt dışı ticaret merkezi

Türkiye'nin ilk yurt dışı ticaret merkezinin Tahran'da açıldığına dikkati çeken Zeybekci, aynı zamanda Tahran'da başka bir ülkeye ait ilk ticaret merkezinin de bu merkez olduğunu kaydetti.

Zeybekci, Tahran'daki ticaret merkezinin yurt dışındaki en önemli Türk ticaret merkezlerinden biri haline geleceğini söyleyerek, "Ama hassasiyetle şunu belirteyim, burası bir perakende satış şirketi değil. Burası distribütörlerin alımlarının yapıldığı, toptan satış ve ihracatların yapıldığı ve hatta buradaki arkadaşlarımızın ithalat bağlantılarını gerçekleştirdikleri bir ticaret merkezi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin İran ile serbest ticaret anlaşmasının gerçekleştirilmesi olduğunu anımsatan Zeybekci, "Her şeyin serbest olduğu, tüm alışverişin hiçbir kısıtlamaya tabii olmadığı bir sürece girmek. Eminim bunu da gerçekleştireceğiz." dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin Tahran'da açılışını yaptığı Türk Ticaret Merkezi'nde 62 Türk şirketin yer aldığı belirtiliyor.