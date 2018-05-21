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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Nisan'da yüzde 4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı YD-ÜFE verilerini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Nisan'da bir önceki aya kıyasla yüzde 4 arttı.

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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Nisanda yüzde 4 arttı

YD-ÜFE, Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,72 ve on iki aylık ortalamaya göre yüzde 20,81 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,44, imalat sanayi sektöründe de yüzde 3,99 yükseliş gözlendi.

En yüksek artış kok ve rafine petrol ürünlerinde

Nisan'da bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 9,54 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6,77 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 5,65 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Nisan'da en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: üretici, tüketici, TÜİK, sanayi, petrol, kök, fiyat endeksi, ekonomi
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