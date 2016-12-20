Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 5,04 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 5,04, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,90, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,06 arttı.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,99, imalat sanayi sektöründe de yüzde 5,02 yükseliş gözlendi.

En yüksek artış bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde

Kasımda bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 10,25 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde, yüzde 8,41 ile ana metallerde, yüzde 6,51 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre kasımda en fazla aylık artış ara mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında görüldü.