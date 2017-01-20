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Yurt dışı üretici fiyat endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2016 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı.

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Yurt dışı üretici fiyat endeksi

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %5,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,73 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,68 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %5,77, imalat sanayi sektöründe ise %5,20 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; %18,37 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %8,55 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, %8,01 ile kağıt ve kağıt ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış enerji mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Aralık ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

 

Etiketler: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu
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