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Buradasınız : » » 'Yunanistan'ın avrodan ayrılması için çok güçlü bir sebep var'

'Yunanistan'ın avrodan ayrılması için çok güçlü bir sebep var'

Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen ekonomist Malloch, ekonomik sorunlarla boğuşan Yunanistan'ın avro bölgesinden ayrılması için çok güçlü bir sebep bulunduğunu söyledi.

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Yunanistanın avrodan ayrılması için çok güçlü bir sebep var
ABD Başkanı Donald Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen ekonomist Ted Malloch, ekonomik sorunlarla boğuşan Yunanistan'ın avro bölgesinden ayrılması için çok güçlü bir sebep bulunduğunu söyledi.
 
AB karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken Malloch, Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
Malloch, "Sizce Yunanistan, AB'den ayrılmalı mı?" şeklindeki soru üzerine, "Yunanların yerine konuşmak istemem ama bir ekonomist bakış açısıyla, muhtemelen Yunanistan'ın avrodan uzaklaşması için çok güçlü bir sebep var." dedi.
 
"Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir" demişti
 
Malloch, daha önce de avro para biriminin ciddi problemleri olduğuna dikkati çekerek, "Bence (avro) sadece vefat etmekle kalmıyor, avronun gerçek sorunları da bulunuyor. Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir. Ben olsam 2017 yılında avro açığa satardım." demişti.
 
Başka bir açıklamasında da Malloch, "Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına yardımcı olduğum bir diplomatik görevim vardı. Belki biraz ehlileşmeye ihtiyacı olan başka bir birlik vardır." diyerek AB'yi hedef almıştı.
 
Brüksel'de istenmiyor
 
Bu açıklamalar karşısında Avrupa Parlamentosundaki (AP) büyük grupların liderleri de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a mektup göndererek, Malloch'a "kötü niyetli tavrından dolayı" akreditasyon verilmemesini istemişti.
Etiketler: Yunanistan, Avro, Avrupa Birliği, amerika birleşik devletleri (ABD), Donald Trump, Ted Malloch
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