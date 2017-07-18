Yunanistan'dan 1 milyon turist bekleniyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, çalışmalar ve temasların artırılmasıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik turist akışının eski günlerine dönmesini hedeflediklerini belirterek, "Hedef, Yunanistan'dan gelen turist sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmak." ifadesini kullandı.

TÜROB'dan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın her yıl 1 milyona yakın Türk turisti ağırladığı, Yunan turizmcilerin ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısının da eski günlere dönmesini istediği aktarıldı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının yeniden artışa geçmesi için Yunan turizmcilerden işbirliği teklifleri yağdığı belirtilen açıklamada, bu amaçla girişimlerde bulunan Kuzey Yunanistan Ticaret Odası ile Yunan turizm örgütleri örgütlerinin TÜROB heyetini Selanik'te ağırladığı bilgisi verildi.

Başkan Timur Bayındır'ın yanı sıra TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir ile Yönetim Kurulu Üyesi Taner Yallagöz'ün de aralarında bulunduğu heyetin Selanik'te temaslarda bulunduğu ve Kuzey Yunanistan Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Türk-Yunan Turizminin Geliştirilmesi" konulu çalıştayda Yunan turizmcilerle bir araya geldiği anlatıldı.

"Yunan turizmciler de Türkiye'ye ziyaretin artmasını istiyor"

Açıklamada Selanik temaslarına ilişkin görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Bayındır, çalışmalar ve temasların artırılmasıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik turist akışının eski günlerine dönmesini hedeflediklerini belirterek, hedefin, "Yunanistan'dan gelen turist sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmak" olduğunu bildirdi.

Yunan turizmcilerin sadece Türkiye'den Yunanistan'a giden turist sayısının artmasını değil Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının da yeniden artışa geçmesini istediklerini aktaran Bayındır, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl sadece Selanik'i 120 bin Türk turist ziyaret etti. Bu sadece otelde kalanları ifade ediyor. Günübirlik gidenler ya da yazlık ev kiralayanlar bu rakama dahil değil. Bu 120 bin kişinin sadece 16 bini acenteler aracılığıyla, geri kalanı da kendi araçlarıyla gitmiş. Yunan turizmciler, acenteler vasıtasıyla ülkeye gidişlerin ve Yunanistan'dan Türkiye'ye gelişlerin artmasını istiyor. Türkiye'den Yunanistan'a gidenler ağırlıklı bireysel. Yunanistan'dan ise grup olarak geliyorlar. Ayrıca Yunan turistler ağırlıklı İstanbul'a gelirken tanıtımlarda İstanbul’un yanı sıra Türkiye'nin Yunan pazarında Bursa, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Eskişehir ve Kayseri gibi destinasyonları da ön plana çıkaracağız."

"Türkiye'yi kaybetmek istemiyorlar"

Bayındır, Yunan turizmcilerin Türkiye'yi kaybetmek istemediğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yunan turizmciler bize, turizmde Türkiye'nin yerini hiçbir ülkenin dolduramayacağını ifade ediyor. Türk turistin harcama kapasitesi de oldukça yüksek. Türklerin yüzde 80'i Yunan adalarını ve Kuzey Yunanistan'ı tercih ediyor. Kalan yüzde 20'si Atina ve diğer yerlere gidiyor. Bu yıl Türkiye'den ülkeye giden turist sayısında ise yüzde 15 civarında artış meydana geldiğini ilettiler. Selanik'te Yunan meslektaşlarımızla iki ülke turizmini daha iyi şekilde nasıl geliştirebileceğimizi değerlendirdik.

Yunan turizmcilerin bize verdiği mesaj şu; İki ülkenin toplam nüfusu 90 milyonu aşıyor. Ancak karşılıklı olarak sadece 1,5 milyonluk turizm hacmi var. Bizden 1 milyona yakın turist gidiyor. Oradan 500 bin turist geliyor. Halbuki bu hacmin ez an 10 milyon olması lazım. Bunun için de ortak tanıtım çalışmaları ve etkinlikler yapılması kararı alındı. Siyasetin turizmden ayrıştırılması gerekiyor. Türkiye ile iş yapma konusunda çok istekliler."