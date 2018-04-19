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Yunanistan doğalgaz şirketini özelleştiriyor

Yunanistan'ın doğalgaz dağıtım şirketi DESFA'nın özelleştirilen yüzde 66'lık hissesi İtalyan enerji şirketi Snam'ın liderliğindeki konsorsiyuma satılacak.

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Yunanistan doğalgaz şirketini özelleştiriyor

Yunanistan Varlık Kalkınma Fonu (TAIPED) tarafından yapılan açıklamada, konsorsiyumun 535 milyon avroluk teklifleriyle ihaleyi kazandığı bildirildi.

Böylece, DESFA'nın TAIPED'e bağlı yüzde 31'lik ve Yunan petrol şirketi Hellenic Petroleum'a (ELPE) ait yüzde 35'lik hissesinden oluşan toplam yüzde 66'lık hissesi, İtalyan Snam'ın yanı sıra İspanyol Enagas ve Belçikalı Fluxys şirketlerinden oluşan konsorsiyuma devredilecek.

Mali krizi atlatmaya çalışan Yunanistan'da özelleştirmeler kreditörleriyle anlaştığı kurtarma paketlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Azerbaycan'ın doğalgaz şirketi SOCAR'ın 400 milyon avro bedelle kazandığı 2013 yılındaki ihale, Yunanistan'ın doğalgaz tarifelerini şirketin beklentisinden düşük miktarda artırması sebebiyle 2016'da feshedilmişti.

Bulgaristan ve Türkiye'den üzerinden alınan gazı yaklaşık bin 460 kilometrelik doğalgaz boru hattı ile ülke içinde dağıtan DESFA ayrıca, TANAP'ın devamı olan Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'nın (TAP) Yunanistan kısmının da bakımını üstlenecek.

TAIPED ayrıca, kamu petrol şirketi ELPE'nin de çoğunluk hissesinin özelleştirmesi için ihale açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA 

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