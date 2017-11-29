Yumurtanın üretim koşullarını yeni kodlar söyleyecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yumurta üreticileri, "yetiştirme metodu kodu"nu da içeren yeni kodlama uygulamasına başladı.

Balıkesir Ticaret Borsası ve Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, yaptığı açıklamada, Bakanlığın uygulamasının çok yerinde ve doğru olduğunu söyledi.

Tüketicinin aldığı yumurta hakkında daha çok bilgi sahibi olabileceğini ifade eden Kula, daha önce TR, il plaka kodu ve kümes işletme numarasının kodlandığı yumurtalara ek olarak 4 farklı numaranın daha eklendiğini aktardı.

Tüketiciler yumurtadaki koda göre metodunu öğrenebilecek

Kula, yeni kodlama uygulamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Eski yumurtaların üzerindeki kodlamada TR diye başlayan ardından vilayetin plaka kodu ve ondan sonra kümes işletme numarası vardı. Şimdi ise bunların önüne 4 farklı yumurta üretim metodu kodu geldi. Yeni tebliğe göre, organik yetiştiricilik için 0, serbest dolaşan tavuk yumurtaları için 1, kümeste kafessiz yani özgür tavuk yerine 2 ve kafes yumurta tavuğu için 3 numara kodunu basıyoruz. Yani satın alınan yumurtada üzerindeki kodlara baktığınız zaman organik yetiştiricilik ürünü mü, kafeste ya da özgür gezen tavuk yumurtası mı olduğunu görebileceksiniz. Kayıt altındaki bütün işletmeler yeni sistemi yerine getirmek mecburiyetinde ve tüketiciye bu şekilde sunmaya mecbur durumda."

"Kodlaması olmayan yumurtalar satılmamalı"

Uygulamaya yasal yollarla üretim yapan tüm işletmelerin dahil olacağını dile getiren Kula, aynı zamanda kodlama yapılmamış yumurtaların piyasaya sürülmesinin önüne geçilmesinin gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların halen "köy yumurtası" adı altında nerede üretildiği belli olmayan veya "gezen tavuk yumurtası" diyerek kodlaması olmayan ürünlere ilgi gösterdiğine dikkati çeken Kula, bunun bir aldatmaca olduğunu, tüketicilerin dikkatli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yeni uygulama sayesinde vatandaşın aydınlatıldığını belirten Kula, "Kodlamanın olmadığı yumurtaların satışının da olmaması lazım. Burada tüketiciyi aydınlatma adına yapılmış bir uygulamadır. Ben bu uygulamada emeği geçen tüm arkadaşlara, ilgili kurumlara, Bakanlığa teşekkür ederim." dedi.

Kula, yumurtalar üzerine özellikle yetiştirme metodu kodunu da içeren yeni kodları basmaya ve piyasaya sunmaya başladıklarını kaydetti.

Yumurta hakkında bazı yorumcuların konu ile alakası veya bilgisi olmamasına rağmen konuşmasının yumurta üreticilerini olumsuz etkilediğini de değinen Kula, "Yumurta hem ucuz hemde değerli bir protein kaynağıdır. Yumurta fiyatları bir buçuk ay öncesine kadar çok düşük seviyelerde devam ediyordu, üretici zordaydı. Şimdi fiyatlar toparlanmaya başladı. Şu anda yumurtanın çiftlik çıkışı satışı 29 kuruş seviyesinde. Bu da tüketiciye aşağı yukarı 35 kuruş seviyesinde ulaşıyor. Kolisi marketlerde 10 liraya kadar satılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA