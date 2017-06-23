Yumurta fiyatları düşüşte

İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İşadamları Derneği (İSTYUMDER) Başkanı Necati Yıldırım, yıl başında 40 kuruşa kadar yükselen yumurta fiyatlarının 22 kuruşa gerilediğini belirterek, "İhracatta yaşanan gerilemeye yaz aylarında tüketimde yaşanan yüzde 15-20 civarındaki düşüşün de eklenmesiyle yumurta fiyatları dibi gördü.Yumurta fiyatları yılın en düşük dönemlerinde" dedi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, marketlerde satılan ve büyük boy (large) olarak bilinen yumurta fiyatlarının yıl başında ihracatta yaşanan artışla birlikte 40 kuruşlara kadar yükseldiğini anımsattı.

Türkiye'nin başta Irak olmak üzere bölge ülkelerine ihracatının aralık ve ocak aylarında tavan yaptığını, bu yüzden o dönemde yumurta fiyatlarının arttığını hatırlatan Yıldırım, Türkiye'nin yumurta ihracatında rekabet içinde olduğu Ukrayna ve İran'da kuş gribi vakalarının görülmesinin de bunda etkili olduğunu söyledi.

Şu anda Irak'a yapılan yumurta ihracatının neredeyse yarı yarıya düştüğünü dile getiren Yıldırım, "İhracatta yaşanan gerilemeye yaz aylarında tüketimde yaşanan yüzde 15-20 civarındaki düşüşün de eklenmesiyle yumurta fiyatları dibi gördü. 40 kuruştan 22 kuruşlara kadar gerileyen yumurta fiyatları yılın en düşük dönemlerinde." diye konuştu.

Yıldırım, yumurtanın kolisinin 12 liradan 6,6 liraya kadar düştüğünü belirterek, yıl başından bugüne fiyatlarda yüzde 50'ye yakın gerileme yaşandığını söyledi.

Daha düşük fiyatlara da yumurta bulunabileceğini, bunların kalitesiz ve çok küçük olacağını aktaran Yıldırım, "Ben marketlerde satılan ve büyük boy yani large boy olarak bilinen yumurtaları söylüyorum." dedi. AA