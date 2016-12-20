"Yumurta fiyatları düşecek"

Yumurtada üretici fiyatları, 14 Kasım-12 Aralık tarihleri arasındaki süreçte yüzde 74 artarak, ortalama 23 kuruştan 40 kuruşa yükselirken, sektör temsilcileri bu artışın geçici olduğunu, fiyatların kısa sürede eski seviyesine ineceğini belirtiyor.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin (YUMBİR) aylık yumurta fiyatları verilerine göre, yumurtanın üretici fiyatı, geçen ayın ikinci haftasında ortalama 23 kuruşken, yaklaşık bir ay içinde yüzde 74 artış gösterdi ve aralık ayının ikinci haftasında ortalama 40 kuruşa çıktı. Bugün itibarıyla ise yumurta fiyatı ortalama 35 kuruşa geriledi.

YUMBİR Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, geçen yıl çeşitli ülkelerde görülen kuş gribi nedeniyle sektörün zor günler geçirdiğini, bu durumun oluşturduğu zararın bu yıl da giderilemediğini söyledi.

Sungur, yumurtada üretici fiyatlarının yaz aylarında 15 kuruşa kadar düştüğüne, ancak maliyetin 25 kuruş olduğuna işaret ederek, bu dönemde birçok firmanın battığını, üretime devam eden firmaların da tavuklarını gençleştiremedikleri için sorun yaşadıklarını aktardı.

Sungur, ihracattaki artışın yanı sıra dolar/TL kurundaki yükselişin ithal yem ve malzeme maliyetini artırdığına dikkati çekerek, "Yumurtadaki fiyat artışı uzun süreli değil, geçici. Bu hafta fiyatlarda düşüş var." dedi. AA