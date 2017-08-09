  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.544
    EURO 4.163
  • BIST 108967.29
    ALTIN 145.225
Buradasınız : » » Yüksekova'da işe alınacak 152 kişi kura ile belirlendi

Yüksekova'da işe alınacak 152 kişi kura ile belirlendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında belediye bünyesinde istihdam edilecek 152 kişi kurayla belirlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yüksekovada işe alınacak 152 kişi kura ile belirlendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında belediye bünyesinde istihdam edilecek 152 kişi kurayla belirlendi.

Yüksekova Belediyesi çeşitli birimlerinde 4 ay süreyle çalıştırılmak üzere 190 kişilik kontenjan oluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği işe 6 bin 280 kişi başvurdu.

İstihdam edilecek isimlerin belirlenmesi amacıyla İsmet Alkan Anadolu Lisesi bahçesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 saat süren kura çekiminde 6 bin 280 kişi arasından 152 kişinin isim belirlenirken, 38 kişinin ise liste usulüyle alınacağı bildirildi.

Etiketler: Hakkari, Yüksekova, istihdam, kura
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER