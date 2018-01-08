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Yük ve yolcu taşımacılığında karayolunun payı düşecek

2023 yılı sonuna kadar karayolunun yük taşımacılığındaki payı yüzde 90'dan yüzde 60'a, yolcu taşımacılığındaki payı ise yüzde 89'dan yüzde 72'ye çekilecek.

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Yük ve yolcu taşımacılığında karayolunun payı düşecek

2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'ndan derlenen bilgilere göre, ulaştırma sektöründe modlar arası dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla yük ve yolcu taşımacılığında kombine taşımacılık uygulamaları geliştirilecek.

Demiryolu ve denizyolu taşımacılığı paylarının artırılması ve ulaştırma planlamasında koridor yaklaşımına geçilmesi için demiryolu yük taşımacılığındaki payın yüzde 15'in, yolcu taşımacılığındaki payın ise yüzde 10'un üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Böylece 2023 yılı sonuna kadar karayolunun yük taşımacılığındaki payının yüzde 90'dan yüzde 60'a, yolcu taşımacılığındaki payının da yüzde 89'dan yüzde 72'ye çekilmesi planlanıyor.

Ulaşım modlarının entegrasyonu sağlanacak

Ulaşımda enerji verimliliği konusunu ele alan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile motorlu taşıtların birim fosil yakıt tüketiminin azaltılması, yük ve yolcu taşımacılığında demiryollarının ve şehir içinde toplu taşımanın payının artırılması, şehir içi ulaşımda gereksiz yakıt sarfiyatının önlenmesi ve çevreye zararlı emisyonların düşürülmesi amaçlanıyor. Yürütülecek çalışmalarla ulaşım modlarının entegrasyonu sağlanacak.

Toplam enerjinin yüzde 25'i ulaştırma sektörüne

2015 yılı verilerine göre, Türkiye'nin toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25'i ulaştırma sektöründe gerçekleşti. Ulaştırmadaki enerji tüketiminin yüzde 91,6'sı karayolu ulaşımında gerçekleşti. Karayolundaki enerji tüketiminin de tamamını petrol ürünleri oluşturdu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaşım sektörüne adapte edilmesini amaçlayan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ulaştırma sektörüne yönelik önlemler hayata geçirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: yük ve yolcu taşıma, ulusal enerji verimliliği, ulaştırma sektörü, karayolu, denizyolu, Demiryolu
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